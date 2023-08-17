Россия передала Белоруссии вертолеты Ми-35

Минобороны Белоруссии сообщило о передаче Россией вертолетов Ми-35

Белорусские летчики приступили к перелету новой партии вертолетов Ми-35, переданных республике Россией, сообщает белорусское министерство обороны в Telegram.

Машины отправились в Белоруссию по плану строительства и развития вооруженных сил республики и военно-технического развития с Российской Федерацией, сообщили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что Минск денонсировал соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве. Уточняется, что, помимо данного соглашения, денонсируется протокол о внесении изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве.