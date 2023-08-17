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07:03, 17 августа 2023Экономика

Российская молодежь стала потреблять меньше продуктов питания

РБК: молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

По итогам 2022 года молодые семьи в России снизили потребление всех основных групп продуктов питания — в диапазоне от минус 8 процентов до минус 22 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень Росстата.

Наиболее сильно в рационе молодых семей сократилось количество молока (на 22 процента), фруктов и масла (на 19 процентов), менее значительно — хлеба (на 15 процентов), мяса (на 14 процентов), овощей (на 9 процентов). В то же время доля затрат на продукты в объеме потребительских расходов молодых семей выросла — на 5,4 п.п., до 29,3 процента.

При этом, несмотря на сокращение потребления еды в натуральном выражении, в денежной форме затраты молодых семей на питание не снизились, следует из бюллетеня Росстата.

Также снизили потребление еды в 2022 году неполные семьи, чем рацион был урезан по всем категориям, кроме овощей и бахчевых, — их количество осталось примерно на уровне предыдущего года.

Согласно статистическим данным Euromonitor, траты россиян на еду превысили аналогичные расходы американцев в пять раз. В России, по подсчетам специалистов, расходы на еду составляют 146 долларов в месяц — почти треть (29 процентов) от всех затрат граждан.

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    Марина Совина
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