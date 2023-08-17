Слова о членстве Украины в НАТО назвали ущербом альянсу

Politico: слова Йенссена о членстве Украины в НАТО нанесли ущерб альянсу

Слова главы офиса генсека альянса Стиана Йенссена об отказе Украины от территорий в обмен на членство в НАТО нанесли ущерб альянсу. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких дипломатов стран Запада.

По их мнению, заявления Йенссена вызвали негативную реакцию в нескольких странах Запада. Высокопоставленный дипломат одной из центральноевропейских стран назвал заявление серьезной ошибкой, которая удивительна для такого опытного профессионала. По мнению другого дипломата, слова Йенссена не соответствуют волеизъявлению 31 союзника, кроме того, они не являются какой-то совместной попыткой проверить международную реакцию.

В то же время сам Йенссен отказался от озвученных слов. «Это полностью независимое право Украины принимать решения. Я думаю, что самое главное сейчас — это то, что мы поддерживаем украинцев», — сказал он.

Ранее в НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе. Глава офиса генсека альянса Йенссен предположил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО действительно может привести к окончанию военного конфликта.