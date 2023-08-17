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21:04, 17 августа 2023Силовые структуры

Российский кинолог и его собака спасли увязшего в болоте подростка

В Нижегородской области кинолог и его собака спасли увязшего в болоте подростка

Фото: Telegram-канал «ФСИН России»

В Нижегородской области кинолог исправительной колонии номер 16 Александр Семагин вместе со своей служебной собакой по кличке Урма нашел пропавшего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Урма взяла след и привела Семагина к болоту, где он обнаружил увязшего молодого человека. Совместно с полицейскими кинолог вытащил несовершеннолетнего. Подростку оказали первую помощь и отправили в больницу.

По словам кинолога, многолетние поисковые тренировки не могли завершиться иначе. «Когда мне поступило предложение присоединиться к поискам, я согласился ни секунды не думая, потому что был уверен в своих силах и силах своего напарника Урмы», — сказал он.

Ранее в Пермском крае экскаваторщики спасли лосенка, застрявшего в болоте.

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    Варвара Митина
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