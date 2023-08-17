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19:32, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал начать переговоры по Украине без предварительных условий

Лукашенко: переговоры по Украине должны начаться без предварительных условий

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Любые переговоры по ситуации на Украине должны начаться без предварительных условий. С таким призывом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует ТАСС.

«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю», — сказал он. Белорусский лидер призвал сесть за стол переговоров и обсудить все вопросы, в том числе те, которые касаются Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. «Садимся, вырабатываем повестку дня», — заключил Лукашенко.

Ранее глава республики заявил, что осенью могут начаться мирные переговоры по решению ситуации на Украине. Предположение белорусского лидера связано с тем, что от военного конфликта, по его словам, больше всего материальных издержек несут европейцы.

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    Кристина Есикова
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