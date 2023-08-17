Лукашенко рассказал о сидящем в погребе Зеленском

Лукашенко: Зеленский «сидел в погребе», когда ВС РФ были на окраине Киева

Президент Украины Владимир Зеленский «сидел в погребе», когда Вооруженные силы России (ВС РФ) были на окраине Киева, мнение о том, что он защитил столицу страны, является сказкой, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, его цитирует БЕЛТА.

«Слушайте, сказка и не больше того. Но все это создано, наверное, СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. (...) Вы, наверное, знаете, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда. И никакой Зеленский там ничего не отражал. (…) Он сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Зеленскому зря приписывают этот подвиг, которого не было. Белорусский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин отвел армию от Киева. Пока глава Украины «сидел в погребе», военные видели, чем все закончится, добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Зеленский сомневается в победе Украины в конфликте с Россией. По его словам, украинский лидер «окончательно понял, что не победит», а наступление войск республики «ничем для него не закончится». Лукашенко считает, что по этой причине Зеленский начал предъявлять претензии западным союзникам.