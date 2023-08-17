Российская модель снялась для модного журнала в прозрачном платье на голое тело

Российская супермодель Наташа Поли приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала Perfect. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте иностранного издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость снялась в прозрачном латексном платье бренда Alaia на голое тело в сочетании с красным париком. При этом в качестве обуви ей выбрали черные босоножки, а на лицо манекенщицы нанесли макияж в нюдовых оттенках. Среди прочего она позировала обнаженной в белом платье, которое демонстрировало ее грудь и зеленые трусы.

Известно, что автором съемки выступил бельгийский фотограф и кинорежиссер Вилли Вандерперре.

В марте Наташа Поли показала внешность без макияжа и восхитила подписчиков. Модель поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черной футболке, джинсах с подвернутыми штанинами и ботинках на шнуровке. При этом на фото было видно, что на лице знаменитости отсутствуют косметические средства.