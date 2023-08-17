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01:00, 17 августа 2023Ценности

Российская модель снялась для модного журнала в прозрачном платье на голое тело

Фото: Perfect

Российская супермодель Наташа Поли приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала Perfect. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте иностранного издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость снялась в прозрачном латексном платье бренда Alaia на голое тело в сочетании с красным париком. При этом в качестве обуви ей выбрали черные босоножки, а на лицо манекенщицы нанесли макияж в нюдовых оттенках. Среди прочего она позировала обнаженной в белом платье, которое демонстрировало ее грудь и зеленые трусы.

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Известно, что автором съемки выступил бельгийский фотограф и кинорежиссер Вилли Вандерперре.

В марте Наташа Поли показала внешность без макияжа и восхитила подписчиков. Модель поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в черной футболке, джинсах с подвернутыми штанинами и ботинках на шнуровке. При этом на фото было видно, что на лице знаменитости отсутствуют косметические средства.

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    Карина Черных
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