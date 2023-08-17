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08:13, 17 августа 2023Мир

Турция арендовала ливийский порт на 99 лет

TGRT: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс для военной базы

Фото: Unsplash

Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии. Об этом сообщает телеканал TGRT, ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что Турция арендовала Хомс, чтобы разместить там военную базу. Это решение поможет укрепить суверенитет страны в Восточном Средиземноморье, а также усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов.

На военной базе в Ливии Анкара намерена разместить турецкие боевые беспилотники и системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Турция и Казахстан заключили договор в оборонной сфере. Детали соглашения не раскрывались. Однако известно, что документ предполагает проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для флота Казахстана.

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    Марина Совина
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