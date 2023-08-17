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22:21, 17 августа 2023Мир

Данные согласовавших арест Трампа присяжных утекли в сеть

Данные членов коллегии присяжных, согласовавших арест Трампа, утекли в сеть
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Данные членов коллегии присяжных, согласовавших обвинение и ордер на арест бывшего президента США Дональда Трампа, утекли в сеть. Об этом сообщил офис шерифа округа Фултон штата Джорджия, передает РИА Новости.

В заявлении офиса говорится, что они в курсе распространения персональной информации присяжных на различных платформах. Отмечается, что правоохранители пытаются установить источник утечки и угроз присяжным. «Мы серьезно относимся к этой проблеме и координируемся с партнерами из правоохранительных структур для быстрого ответа на любую угрозу, чтобы обеспечить безопасность тех, кто исполняет свой гражданский долг», — добавили там.

До 25 августа Дональд Трамп должен добровольно явится в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где он будет формально арестован. Процедура включает в себя обыск, фотографию и снятие отпечатков пальцев. Сам экс-президент США неоднократно называл суд над ним политическим преследованием.

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    Марина Совина
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