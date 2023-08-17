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17:39, 17 августа 2023Моя страна

В Екатеринбурге открыли посвященный уральским музыкантам подземный переход

К 300-летию Екатеринбурга открыли переход, посвященный уральским музыкантам

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

К 300-летию Екатеринбурга в городе открыли подземный переход, посвященный уральским музыкантам. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу администрации города ТАСС, арт-объект назвали «Эта музыка будет вечной».

Рассказывая о новой достопримечательности, связанной со свердловским рок-клубом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что переход находится в знаковом месте — долгое время тоннель был посвящен музыканту Виктору Цою.

«Свердловский рок-клуб — это яркое и знаковое явление в искусстве, которым мы гордимся. Поэтому, сохраняя память о Викторе Цое, было решено посвятить тоннель не только ему, но и нашим уральским музыкантам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в День города, 19 августа, состоится «Парад духовых оркестров», участниками которого станут оркестры из разных регионов России.

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    Варвара Кошечкина
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