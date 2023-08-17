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09:57, 17 августа 2023Силовые структуры

ФСБ поймала в Псковской области украинского шпиона

В Псковской области ФСБ задержала мужчину за шпионаж в пользу Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Псковской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в попытке шпионажа в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Задержанный является жителем Днепропетровска. Он попытался собрать данные о российских пограничниках и украинцах, которые сотрудничают с местными правоохранительными органами. Оперативное видео с его задержанием опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны сотрудники ФСБ, которые обезвреживают мужчину.

Российские спецслужбы пресекли его действия и объявили официальное предостережение от совершения преступления, подпадающего под действие статьи 276 УК РФ («Шпионаж»). Мужчине, имеющему гражданство Украины, закрыт въезд в Россию до 2053 года.

Он сообщил ФСБ, что является агентом Службы безопасности Украины с октября 2022 года. Получив задание, украинец приехал в Псковскую область, однако не успел собрать нужную информацию.

В текущем году псковское управление ФСБ пресекло деятельность десяти агентов СБУ.

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    Любовь Ширижик
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