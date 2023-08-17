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10:24, 17 августа 2023Силовые структуры

Россиянин незаконно добыл три косули и пошел под суд

В Забайкальском крае будут судить пенсионера за незаконную охоту на косуль

Фото: Vasiliy Klimov / Russian Look / Globallookpress.com

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело 65-летнего местного жителя за незаконную охоту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, в июне полицейские узнали, что мужчина недалеко от своего дома подстрелил трех самцов сибирской косули. Однако у него не было разрешения на добычу диких зверей на данной территории. После охоты пенсионер разделал туши около реки, расфасовал мясо и собирался поехать домой. Тогда к нему приехали силовики и задержали.

Отмечается, что ущерб Министерству природных ресурсов Забайкальского края составил 120 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 258 («Незаконная охота») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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