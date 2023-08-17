Известная певица вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Известная американская певица Джастин Скай вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя R&B-исполнительница посетила презентацию новой коллекции купальников бренда Yevrah Swimwear, созданного моделью и предпринимательницей Лори Харви. Для появления на публике звезда выбрала коричневое вязаное платье с разрезом до бедра, сквозь которое просвечивало ее тело. При этом знаменитость не надела бюстгальтер, она дополнила образ блестящими сандалиями, зеленой сумкой и массивными золотистыми серьгами.

На прошедшем в Лос-Анджелесе, США, мероприятии в том числе присутствовали модели Винни Харлоу и Жасмин Сандерс. Манекенщицы также надели вязаные наряды.

В июле канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу пришла на день рождения возлюбленного в откровенном наряде. На прошедшем в Западном Голливуде торжестве она предстала в прозрачных кроп-топе и брюках клеш итальянского бренда GCDS, которые были украшены крупными блестящими камнями. При этом знаменитость надела трусы нюдового оттенка, но отказалась от бюстгальтера.