Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:45, 17 августа 2023Путешествия

Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли новые трудности

Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли трудности из-за отключения от SITA

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Иностранным авиакомпаниям, летающим в Россию и из нее, предрекли новые трудности из-за отключения отечественных перевозчиков от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что SITA необходима для обмена данными между авиакомпаниями и аэропортами во время полетов. С отключением РФ от этого инструмента иностранные перевозчики также не смогут им пользоваться по пути в страну.

В Минтрансе заявили, что занимаются решением вопроса. «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее два самолета из России залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии. 17 августа грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива. В результате для облета грозы две европейские страны впустили российские воздушные суда в свое небо.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко подорожали автомобили

    Пленный украинский военный рассказал о проблеме с эвакуацией раненых

    Двое военных ВСУ получили по 22 года за расстрел мирного жителя Мариуполя

    Названа самая посещаемая соцсеть в России

    В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду

    Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом

    В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Работино

    Украина захотела получать оружие НАТО до своей победы

    Россиянка случайно привезла марихуану из Таиланда и нарвалась на уголовное дело

    Выявлен новый подход к лечению нейродегенеративных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости