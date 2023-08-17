Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли новые трудности

Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли трудности из-за отключения от SITA

Иностранным авиакомпаниям, летающим в Россию и из нее, предрекли новые трудности из-за отключения отечественных перевозчиков от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что SITA необходима для обмена данными между авиакомпаниями и аэропортами во время полетов. С отключением РФ от этого инструмента иностранные перевозчики также не смогут им пользоваться по пути в страну.

В Минтрансе заявили, что занимаются решением вопроса. «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее два самолета из России залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии. 17 августа грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива. В результате для облета грозы две европейские страны впустили российские воздушные суда в свое небо.