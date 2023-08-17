Премьер Словакии проигнорировал запрос президента

Премьер Словакии Одор проигнорировал запрос президента о срочном совещании

Премьер Словакии Людовит Одор проигнорировал запрос президента страны Зузаны Чапутовой, отказавшись проводить экстренное совещание. Об этом сообщает издание TASR.

Чапутова запросила созвать срочное заседание Совета Безопасности. Однако премьер-министр выступил против инициативы, сославшись на отсутствие полной информации и предупредив о «совершении преждевременных поступков».

Идея провести заседание была вызвана конфликтом, возникшим между несколькими силовыми структурами Словакии. Элитное подразделение словацкой полиции (NAKA) провело серию обысков у сотрудников гражданской секретной службы (SIS) и Национального управления безопасности.

Обыски связывают с расследованиями, проводимыми в отношении сотрудников NAKA. Одор обвиняет подразделение полиции во вмешательстве в деятельность сил безопасности государства.

По форме правления Словакия — парламентская республика. Главой государства является президент, которого избирают сроком на пять лет. С 2019 года этот пост занимает Зузана Чапутова. Премьер-министр вправе отклонить запрос президента на проведение заседаний, однако сам президент имеет право распускать правительство. К примеру, в декабре прошлого года Чапутова отправила в отставку правительство Эдуарда Хегера.