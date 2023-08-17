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23:29, 17 августа 2023Россия

Российские спортсмены попали в больницу после посещения бассейна в Сочи

Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в санатории Сочи

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что группа спортсменов, состоящая из четырнадцати детей, прибыла в санаторий «Аврора» Лазаревского района в сопровождении семи тренеров. Они посетили сауну и бассейн, после чего почувствовали недомогание и слабость, у них также начался кашель.

Как рассказали в ведомстве, в санаторий вызвали три бригады скорой медицинской помощи. Десять человек были госпитализированы в больницу. Отмечается, что из двух бассейнов взяли пробы воды, а информация о произошедшем была передана в прокуратуру Краснодарского края.

Ранее в Тульской области двое двенадцатилетних детей отравились хлором во время посещения одной из частных саун в селе Супонь. Как потом выяснилось, многие посетители бассейна и сауны до этого также жаловались на сильный запах хлорки и недомогание после посещения комплекса.

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    Марина Совина
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