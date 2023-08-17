ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ иностранной разведке

ФСБ задержала в ЛНР шпиона за сотрудничество с иностранной спецслужбой

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали шпиона, передававшего иностранным спецслужбам данные о российских военных. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж») за сотрудничество с иностранной разведкой. Опубликовано оперативное видео с ним.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые выскакивают из машины и укладывают идущего по улице мужчину на асфальт. Его в наручниках привозят к следователю.

По данным ФСБ, гражданин Украины с октября 2022 года живущий в ЛНР занимался сбором сведений о дислокации военных и техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. Эту информацию он передавал представителям иностранного государства с целью ее использования против безопасности России.