Посол РФ в США Антонов назвал откровенным терактом удар ВСУ по Крымскому мосту

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал очередной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту, кадры которого были опубликованы американским телеканалом CNN. Он назвал данную атаку терактом, подчеркнув, что американские СМИ не дают никаких оценок действиям Киева, сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. Журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями», — заявил дипломат.

Он также напомнил, что Крымский мост не используется для транспортировки грузов для нужд Вооруженных сил России. По его словам, удар по гражданскому объекту являлся «откровенным терактом», в результате которого погибла семья, а ребенок остался сиротой.

Ранее бывший полицейский из США Джон Дуган, проживающий в России с 2016 года после предоставления ему политического убежища, рассказал, что американский канал CNN до сих пор использует кадры теракта ВСУ на Крымском мосту, который был организован в июле этого года, ради создания пропаганды.