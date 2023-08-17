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14:55, 17 августа 2023Путешествия

На популярном российском курорте выступили против полуголых туристов

В Железноводске захотели запретить ходить по городу в купальниках и плавках

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Власти Железноводска захотели запретить ходить по городу в купальниках и плавках. Об этом заявил глава популярного российского курорта Евгений Бакулин у себя в Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что к нему на прием пришли гости города, которые выступили против хождения полуголых туристов по улицам Железноводска.

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«На морских курортах такое правило действует уже давно, — пояснил он. — Нахождение в купальнике разрешено исключительно на территории пляжа, даже прогуляться по набережной подразумевает надеть на себя элемент одежды».

Бакулин подчеркнул, что с подобной проблемой Железноводск столкнулся совсем недавно, поскольку ранее пляжного вида отдыха в городе не было. «С появлением благоустроенного озера "морской дресс-код" стал у нас частым явлением и даже на территории курортного парка», — добавил он.

По его словам, именно поэтому с 2024 года на Курортном озере «30’Ка» появятся информационные знаки, призывающие не выходить с зоны пляжа в купальнике или в плавках.

Ранее в июне стало известно, что Минтуризма Дагестана выпустило специальную памятку с нормами поведения для туристов. Часть рекомендаций была связана с одеждой. В частности, приезжающим в регион мужчинам рекомендовали забыть про шорты и майки, а женщинам — отказаться от мини-юбок и другой открытой или облегающей одежды.

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    Фариза Бацазова
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