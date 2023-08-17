Путин призвал обновить в России общественный транспорт

Путин назвал приоритетной задачу обновления парка городского транспорта в России

Президент России Владимир Путин призвал обновить в стране парк общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта, он назвал эту задачу важнейшей и приоритетной. Российский лидер пояснил, что в регионах требуется до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пяти тысяч троллейбусов и четырех тысяч трамваев. Помимо этого, Путин обратил внимание, что из-за появления новых маршрутов потребность в таких транспортных средствах окажется еще больше.

Президент указал, что в этом вопросе России нужно опираться на собственную промышленность — машиностроителей и их смежников.