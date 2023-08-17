Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу на территории всей страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 16:03 по местному времени (совпадает с мск) в Харьковской области и в течение получала распространился на все регионы страны.

16 августа в порту города Рени Одесской области произошел пожар, а также были повреждены объекты инфраструктуры.