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16:37, 17 августа 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу на территории всей страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 16:03 по местному времени (совпадает с мск) в Харьковской области и в течение получала распространился на все регионы страны.

16 августа в порту города Рени Одесской области произошел пожар, а также были повреждены объекты инфраструктуры.

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    Алевтина Запольская
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