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12:51, 16 августа 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о пожаре и поврежденной инфраструктуре в порту Одесской области

В офисе Зеленского заявили о пожаре и повреждении объектов в одесском порту

Фото: Telegram-канал «Андрій Єрмак»

В порту города Рени Одесской области произошел пожар, а также были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Территория Ренийского морского торгового порта. (...) Возгорание двух тракторов и возгорание шрота на расположенном рядом складе на площади 10 квадратных метров», — говорится в публикации.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в одном из портов Измаила в регионе нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища. По его словам, вспыхнувшие в месте происшествия пожары оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранним утром 16 августа сообщалось о взрывах в Рени. Кроме того, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

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    Кристина Есикова
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