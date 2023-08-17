Байден придумал способ примирить двух союзников

AP: Байден проведет в Кэмп-Дэвиде встречу лидеров Японии и Южной Кореи

Президент США Джо Байден придумал способ примирить Японию и Южную Корею, проведя встречу с союзниками в Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщает Associated Press.

Байден рассчитывает на неформальный характер мероприятия, который позволит улучшить отношения между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Встреча станет первой для Байдена в резиденции Кэмп-Дэвид, которая известна знаковыми событиями во внешней политике США. Именно там при посредничестве президента США Джимми Картера были подписаны мирные соглашения между Египтом и Израилем в 1978 году.

«Одна из интересных особенностей Кэмп-Дэвида заключается в том, что она [резиденция] предоставляет президентам и их посетителям менее формальную площадку, где они могут по-настоящему познакомиться друг с другом», — отметила историк из Исторической ассоциации Белого дома Сара Флинг.

Проведение встречи в историческом месте нацелено на преодоление японо-корейских противоречий, уходящих в историю. Память о Второй мировой войне и японском колониальном правлении до сих пор является источником напряженных отношений двух стран. Подобные проблемы мешают США координировать действия Токио и Сеула по сдерживанию Китая и Северной Кореи.

Ранее Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и США. По словам президента Южной Кореи, страна разделяет с Японией и США универсальные ценности и должна работать с ними вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи.