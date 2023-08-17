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10:04, 17 августа 2023Забота о себе

Начинающий боец ММА лишился части легкого из-за курения вейпа

New York Post: боец ММА лишился части легкого в 20 лет из-за курения вейпа

Фото: @theirishhammer

Начинающий боец ММА Шон Тобин из Нью-Гэмпшира, США, лишился части легкого в возрасте 20 лет из-за курения электронных сигарет. Об этом сообщает издание New York Post.

Молодой американец пристрастился к вейпингу в 2018 году, будучи еще подростком, и на пике зависимости за неделю мог выкурить целую вейп-ручку на пять тысяч затяжек. При этом потенциальные побочные эффекты вредной привычки Тобин не воспринимал всерьез, поскольку хорошо себя чувствовал, активно занимался спортом и даже серьезно увлекся смешанными единоборствами.

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Однако в 20 лет мужчина внезапно почувствовал острую боль в груди. Сначала ему показалось, что он потянул мышцу спины, но, когда симптомы ухудшились, обратился в больницу из-за опасений, что заболел пневмонией. Врачи назначили Тобину рентген, показавший сильное повреждение легких.

Рентгенолог посмотрел мой снимок и сказал мне, что у меня коллапс легкого. Врачи подтвердили, что повреждение вызвано вейпингом

Шон Тобин начинающий боец ММА

Медикам пришлось сделать разрез между ребрами американца и вставить в него трубку, чтобы вытеснить воздух, который сдавливал его легкие и грудную клетку. После выписки из больницы Тобину пришлось пройти месячный курс реабилитации, однако он до сих пор не может вернуться к интенсивным физическим нагрузкам, так как не способен поднять ничего тяжелее десяти килограммов. Врачи утверждают, что пациент с высокой долей вероятности полностью восстановится, но на это потребуется много времени.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами. По ее словам, безопасные электронные сигареты — такой же миф, как здоровый алкоголик, а входящим в их состав ингредиентом в сельском хозяйстве раньше травили паразитов.

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    Наталья Обрядина
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