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19:07, 17 августа 2023Путешествия

Пожилого туриста-ветерана жестоко избили в США

Fox 8: 73-летнего ветерана США избили во время поездки в Новый Орлеан

Фото: Mario Tama / Getty Images

Пожилой ветеран морской пехоты США пострадал в ходе жестокого нападения во время поездки в Новый Орлеан. Об этом сообщил канал Fox 8.

Как выяснили журналисты, 73-летний Дейл Болл приехал в Новый Орлеан, где планировал провести медовый месяц. Туриста избили в туалете на автобусной станции утром 12 августа. Мужчину нашли в луже крови, у него были сломаны челюсть и стенка глазницы. Мотив преступления не уточняется.

Охранник станции задержал подозреваемого по имени Джон Питтман, когда тот пытался скрыться с места происшествия. Мужчина сопротивлялся, но сотрудник службы безопасности усмирил его перцовым баллончиком.

По данным канала, у Болла диагностировали серьезное сотрясение и отек мозга. Он до сих пор находится в больнице без сознания.

«Я была зла. Очень зла. Как можно было напасть на пожилого джентльмена?» — возмутилась дочь Болла Трина Балдерсон. Отмечается, что семья ветерана не знает, сколько времени займет его выздоровление.

Ранее пьяный турист избил попутчика в международном аэропорту Хобарта в Австралии. Ссора разгорелась между пассажирами на выходе из самолета. Мужчины били друг друга, пока один из них не потерял сознание.

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    Мария Борисова
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