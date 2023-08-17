Лукашенко оценил вероятность присоединения Западной Украины к Польше

Лукашенко надеется, что украинцы не дадут включить запад страны в состав Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко понадеялся, что сценария, предполагающего присоединения Западной Украины к Польше, удастся избежать. Такое мнение политик выразил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что сами украинцы не позволят», — подчеркнул глава государства, добавив, что подобное едва ли произойдет.

При этом глава государства отметил, что его украинский коллега Владимир Зеленский ведет страну к указанному нежелательному сценарию. Рассуждая на эту тему, он напомнил, что власти Украины приняли решение, приравнивающее польских полицейских или госслужащих к украинским гражданам.

Кроме того, Лукашенко акцентировал внимание на факте существования польских военных подразделений помощи Украине.

«Если они зайдут, вы их отсюда уже не выдворите, потому что за спиной у Польши стоят американцы... Будет польская территория, почему бы не принять (ее — прим. "Ленты.ру") в НАТО?.. Часть Польши — это уже НАТО», — сказал он, заметив, что «все к этому готовится».

В ходе интервью Лукашенко также высказался о возможности предотвратить конфликт на Украине и отметил, что остановить кризис в соседней стране возможно и сейчас.