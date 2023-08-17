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10:44, 17 августа 2023Силовые структуры

В российском городе поймали бомжа за угон полицейской машины с парковки МВД

Во Владивостоке судимый бомж угнал полицейскую машину с парковки МВД

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Во Владивостоке безработный ранее судимый бомж угнал с парковки МВД автомобиль сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

23-летний мужчина заприметил машину Toyota белого цвета, 13 августа он взломал замок и уехал на ней, уточняет Baza. Ее владельцем оказался капитан полиции из центра по противодействию экстремизму МВД, но пропажу он заметил лишь через три дня.

Машину нашли на окраине города, а затем вычислили угонщика. Подозреваемый ранее был судим за кражу.

Против него возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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