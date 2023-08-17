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07:47, 17 августа 2023Мир

Саркози заявил о нужде Европы в России

Экс-президент Франции Саркози: Европа нуждается в России

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что «дипломатия, дискуссии и переговоры» являются «единственными способами» урегулирования конфликта между Россией и Украиной, на что и должны быть направлены усилия европейских стран, пытающихся оказывать на Москву давление. Об этом политик заявил в интервью газете Le Figaro.

Саркози осудил решение России начать военную операцию на Украине, но подчеркнул: Москва — это сосед Европы. «И, несмотря на недоразумения в истории, мы нуждаемся в них, а они — в нас», — убежден экс-президент.

Он также дистанцировался от позиции нынешнего лидера Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявив, что ранее «интуиция Макрона была правильной», но позднее он не смог ее реализовать. Саркози считает, что это было в том числе связано с давлением стран Восточной Европы. При этом политик не пояснил, о какой именно стратегии говорит.

В том же интервью Саркози призвал Евросоюз прояснить стратегию по Украине и не следовать интересам США в этом конфликте.

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    Виктория Кондратьева
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