Саркози заявил о нужде Европы в России

Экс-президент Франции Саркози: Европа нуждается в России

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что «дипломатия, дискуссии и переговоры» являются «единственными способами» урегулирования конфликта между Россией и Украиной, на что и должны быть направлены усилия европейских стран, пытающихся оказывать на Москву давление. Об этом политик заявил в интервью газете Le Figaro.

Саркози осудил решение России начать военную операцию на Украине, но подчеркнул: Москва — это сосед Европы. «И, несмотря на недоразумения в истории, мы нуждаемся в них, а они — в нас», — убежден экс-президент.

Он также дистанцировался от позиции нынешнего лидера Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявив, что ранее «интуиция Макрона была правильной», но позднее он не смог ее реализовать. Саркози считает, что это было в том числе связано с давлением стран Восточной Европы. При этом политик не пояснил, о какой именно стратегии говорит.

В том же интервью Саркози призвал Евросоюз прояснить стратегию по Украине и не следовать интересам США в этом конфликте.

