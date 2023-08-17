«Ведомости» сообщили о планах маркетплейса Wildberries выйти на рынок Китая

Российский онлайн-маркетплейс Wildberries собрался выйти на рынок Китая. Об этом в четверг, 17 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По информации собеседника издания, маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Внимание владельцев Wildberries к рынку КНР подтверждают и данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам: компания зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.

Представитель Wildberries от комментариев отказался. В министерстве коммерции Китая на запрос газеты не ответили.

Как объяснила в беседе с изданием генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина, регистрация товарного знака на территории конкретной страны подразумевает потенциальное намерение компании выйти на ее рынок, или, как минимум, заблокировать возможность захвата товарного знака компании третьими лицами.

Ранее стало известно, что генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук захотела провести ребрендинг популярного маркетплейса. Глава компании заявила, что на данный момент ретейлер ищет новые варианты логотипа, считая старый неактуальным. При этом она заверила, что речи о смене названия с Wildberries на «Ягодки» не идет.