Глава Wildberries запланировала ребрендинг маркетплейса

Глава Wildberries Бакальчук: маркетплейс ищет новые варианты логотипа

Генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук захотела провести ребрендинг популярного маркетплейса. Высказывания бизнесвумен на эту тему приводит РИА Новости.

Глава компании заявила, что на данный момент ретейлер ищет новые варианты логотипа, считая старый неактуальным. «Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — уточнила она. При этом предпринимательница заверила, что речи о смене названия с Wildberries на «Ягодки» не идет.

По словам Бакальчук, помимо смены логотипа планируется просвещать потребителей о социальной значимости маркетплейса.

«Большинство населения знает о нас лишь то, что мы крупнейшая интернет-компания или составляем один процент ВВП страны», — высказалась собеседница и в заключение анонсировала участие компании в двух крупных социальных проектах.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявляли, что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.