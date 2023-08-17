Парковку и стоянку такси в жилой зоне предложили запретить

Депутат Чернышов захотел запретить парковку и долгую стоянку такси в жилой зоне

Парковку и долгую стоянку машин такси в жилой зоне предложили запретить. Соответствующую идею в письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову изложил вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов, его содержание приводит РИА Новости.

Депутат захотел внести изменения в правила дорожного движения и запретить автомобилям такси осуществлять парковку и стоянку в жилой зоне более чем на полчаса. «Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам», — посчитал Чернышов.

В качестве наказания за несоблюдение указанных правил вице-спикер предложил штрафовать нарушителя, а машину отправлять на штрафстоянку. Кроме того, в письме Чернышов заявил, что обратился в Минтранс с инициативой о введении в качестве основания для выдачи лицензий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной парковки, которая по своим размерам соотносится с имеющимся автопарком. У того, кто неоднократно нарушит эту норму, вице-спикер Госдумы предложил отзывать лицензию на перевозку пассажиров.

В августе эксперт по городскому транспорту Роберт Ян сообщил, что рост цен на такси в России вызван рядом факторов, включая значительное удорожание автомобилей и их обслуживания.