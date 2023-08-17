Власти опровергли диверсию на водопроводе в Ростовской области

Власти Ростовской области опровергли диверсию на водопроводе в Зернограде

Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в Зернограде, опубликованной ранее мэром города Ириной Полищук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

В ведомстве сообщили, что имела место коммунальная авария. «Произошел порыв трубы между насосными станциями №1 и №2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций», — говорится в заявлении министерства.

В настоящее время работы завершены, коммунальная авария ликвидирована.

В среду, 16 августа, мэр Зернограда Ростовской области Ирина Полищук заявила, что на городском водопроводе произошла диверсия. Она объяснила, что сотрудники местного ЖКХ обнаружили изменение параметров работы магистрального водовода. По ее словам, специалисты «поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника и начала копать».