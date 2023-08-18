Описано впечатление главного тренера «Фиорентины» от формы Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Итальяно впечатлен формой Александра Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Виченцо Итальяно впечатлен формой российского нападающего Александра Кокорина. Такую оценку специалиста описал «РБ Спорт».

По информации источника, изначально форварда не планировали оставлять в команде, но теперь он может попасть в заявку «фиалок» на матч первого тура чемпионата Италии против «Дженоа», который состоится в субботу, 19 августа. Итальяно понравилось, как Кокорин выглядел на тренировках и в товарищеских матчах.

Кокорин с августа 2022 года играл на правах аренды за кипрский «Арис». Отмечалось, что в команде остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты. После этого он вернулся в состав «фиалок», контракт с которыми рассчитан до июня 2024 года.

21 мая Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса». Также он был признан лучшим игроком турнира сезона-2022/2023 по версии Ассоциации футболистов Кипра.