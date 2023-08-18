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15:39, 18 августа 2023Спорт

Описано впечатление главного тренера «Фиорентины» от формы Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Итальяно впечатлен формой Александра Кокорина

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Главный тренер «Фиорентины» Виченцо Итальяно впечатлен формой российского нападающего Александра Кокорина. Такую оценку специалиста описал «РБ Спорт».

По информации источника, изначально форварда не планировали оставлять в команде, но теперь он может попасть в заявку «фиалок» на матч первого тура чемпионата Италии против «Дженоа», который состоится в субботу, 19 августа. Итальяно понравилось, как Кокорин выглядел на тренировках и в товарищеских матчах.

Кокорин с августа 2022 года играл на правах аренды за кипрский «Арис». Отмечалось, что в команде остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты. После этого он вернулся в состав «фиалок», контракт с которыми рассчитан до июня 2024 года.

21 мая Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса». Также он был признан лучшим игроком турнира сезона-2022/2023 по версии Ассоциации футболистов Кипра.

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    Алексей Гусев
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