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20:18, 18 августа 2023Россия

В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

Белгородский губернатор Гладков: сработала система ПВО, сбит беспилотник

Фото: РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего оказался сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа», — пояснил глава приграничной области.

По предварительным данным, подчеркнул Гладков, пострадавших и разрушений нет. На данный момент сотрудники оперативных служб уточняют последствия на земле, добавил он.

Ранее стало известно, что в Курской области российские военнослужащие посадили украинский дрон-камикадзе. Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил военнослужащих, которые охраняют рубежи России, а также обеспечивают безопасность жителей Курской области.

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    Никита Абрамов
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