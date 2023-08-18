В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

Белгородский губернатор Гладков: сработала система ПВО, сбит беспилотник

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего оказался сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа», — пояснил глава приграничной области.

По предварительным данным, подчеркнул Гладков, пострадавших и разрушений нет. На данный момент сотрудники оперативных служб уточняют последствия на земле, добавил он.

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