В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего оказался сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа», — пояснил глава приграничной области.
По предварительным данным, подчеркнул Гладков, пострадавших и разрушений нет. На данный момент сотрудники оперативных служб уточняют последствия на земле, добавил он.
Ранее стало известно, что в Курской области российские военнослужащие посадили украинский дрон-камикадзе. Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил военнослужащих, которые охраняют рубежи России, а также обеспечивают безопасность жителей Курской области.