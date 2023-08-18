Звезда «Буратино» назвал свой гонорар за съемки в фильме

Звезда «Буратино» Иосифов рассказал, что получил 1200 рублей за съемки

Звезда фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» актер и режиссер Дмитрий Иосифов назвал размер своего гонорара за главную роль в картине. Об этом он сообщил в разговоре с «Аргументами и фактами».

«Дядя Леня Нечаев выбил мне персональную ставку, у меня была самая высокая детская зарплата на тот момент — 100 рублей в месяц. Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей», — поведал артист, которому на момент съемок было 9 лет.

Ранее Дмитрий Иосифов рассказал, что обошел несколько тысяч конкурентов во время проб в картину «Приключения Буратино».

В августе стало известно, что гонорар австралийской актрисы Марго Робби за участие в фильме «Барби» Греты Гервиг составил 50 миллионов долларов.