Мосгорсуд ликвидировал правозащитный Сахаровский центр

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал правозащитный Сахаровский центр

Мосгорсуд по иску Минюста России ликвидировал правозащитный Сахаровский центр (признан иностранным агентом в РФ), передает РИА Новости.

Согласно решению суда, Сахаровский центр также будет исключен из государственного реестра юридических лиц. В исковом заявлении отмечалось, что в ходе проверки в деятельности правозащитного учреждения были выявлены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона».