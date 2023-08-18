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14:27, 18 августа 2023Россия

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный Сахаровский центр

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал правозащитный Сахаровский центр

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мосгорсуд по иску Минюста России ликвидировал правозащитный Сахаровский центр (признан иностранным агентом в РФ), передает РИА Новости.

Согласно решению суда, Сахаровский центр также будет исключен из государственного реестра юридических лиц. В исковом заявлении отмечалось, что в ходе проверки в деятельности правозащитного учреждения были выявлены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона».

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    Анна Щербакова
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