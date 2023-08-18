Россиянин 16 лет проработал в МВД с подаренным женой поддельным дипломом

МВД Якутии уволило за поддельный диплом сотрудника, прослужившего 16 лет

МВД по Республике Саха (Якутия) уволило сотрудника, прослужившего 16 лет, из-за поддельного диплома о высшем образовании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подлог был выявлен в ходе служебной проверки оперативниками собственной безопасности после появления информации о фальшивом документе в соцсетях. Уволенный занимал должность начальника центра информационных связей и защиты информации республиканского МВД, уточняет РИА Новости. По словам уволенного чиновника, поддельный диплом ему подарила жена на день рождения.

Проверяющие установили, что россиянин предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения при приеме на службу в органы внутренних дел в 2007 году. По данному факту возбуждено уголовное дело.