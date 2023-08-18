Сообщения о пролете БПЛА в Серпухове не подтвердились

В администрации Серпухова не подтвердили сообщения о пролете БПЛА в городе

Факт пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Серпухове не подтверждается, сообщений от местных жителей о замеченном устройстве не поступало. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространили фотографии из Серпухова, на которых якобы пролетают дроны.

По информации Telegram-канала Shot, ложные сведения о дронах в подмосковном Серпухове поступили из украинских пабликов.

Как утверждает издание, под Москвой могли видеть в небе легкомоторные самолеты, полеты которых были согласованы.

Утром в пятницу, 18 августа, стало известно о новой атаке на Москву с помощью беспилотника. По информации мэра столицы Сергея Собянина, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

В Минобороны разъяснили, что уничтоженный БПЛА попытался атаковать объекты на территории Московского региона около четырех утра. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули представители ведомства.