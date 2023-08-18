Ценам на Jameson предрекли снижение после закрытия представительства в России

Эксперт по алкогольной политике: Jameson может стать дешевле на 15 процентов

Цены на Jameson и Chivas Regal могут упасть на 15 процентов после ухода с российского рынка компании-производителя Pernod Ricard ввиду того, что компании больше не нужно будет содержать в стране свое представительство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Не факт, что после того, как этот алкоголь начнет поставляться по параллельному импорту, он подорожает. Есть примеры, когда, после ухода правообладателя, продукция, наоборот, дешевела. Все представительства в России надо на что-то содержать, так что всегда закладывается большая маржа прибыли, чем по параллельному импорту. Поэтому я не уверен, что будет рост цен на эти напитки», — сказал Шапкин.

Он уточнил, что если сравнивать цены с теми, что были год назад, то, разумеется, удешевления ждать не стоит ввиду роста курса доллара по отношению к рублю. Но, если говорить о том, сколько продукция компании могла бы стоить в случае, если бы она продолжала самостоятельно поставлять их в Россию, можно заметить приятную разницу.

«Думаю, цена может быть ниже процентов на 15», — допустил специалист.

Ранее сообщалось, что алкогольный концерн Pernod Ricard (бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, коньяк Ararat и другие) планирует закрыть свое представительство в России. В настоящий момент производитель проходит необходимые процедуры для остановки операционной деятельности.

