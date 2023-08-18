Производитель виски Chivas закроет представительство в России

Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта

Алкогольный концерн Pernod Ricard (бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, коньяк Ararat и другие) планирует закрыть свое представительство в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ».

С 8 августа на посту генерального директора российской структуры компании АО «П.Р.Русь» Лорана Пийе сменил экс-министр сельского хозяйства Армении, возглавлявший входящий в группу Ереванский коньячный завод (ЕКЗ), Игнатий Аракелян. Он уточнил, что в настоящий момент производитель проходит необходимые процедуры для остановки операционной деятельности, иных планов у компании нет. По словам источника издания на рынке, из «П.Р.Русь» ушли практически все сотрудники, а оставшиеся могут покинуть ее до конца августа.

Основные бренды Pernod Ricard останутся в России за счет параллельного импорта, считает директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз. Закрытие представительства объясняется усилением давления на бренды за границей, что показывает случай с Bacardi после публикаций о продолжении их работы в стране, добавляет он. Узнаваемость брендов и его потребители останутся на рынке, несмотря на потерю выстроенной сети дистрибуции, полагает эксперт.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев подтверждает, что сегодня у международных алкогольных марок в России может быть несколько независимых импортеров. Работу по выстраиванию централизованных поставок крупным игрокам когда-нибудь придется начинать заново, сказал специалист.

По данным участников рынка, в 2020–2021 годах Pernod Ricard импортировала в Россию около 14 миллионов литров крепкого алкоголя в год (без учета коньяка Ararat). В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и введения западных санкций, компания сократила поставки до 6,95 миллиона литров. В мае 2023-го концерн заявил о прекращении ввоза продукции всех международных брендов алкоголя в Россию. По информации «Ъ», за первые четыре месяца текущего года компания ввезла в страну 4,6 миллиона литров спиртных напитков.

При этом коньяк Ararat, выпускаемый на ЕКЗ, продолжают ввозить в Россию, заявил представитель Pernod Ricard. Его дистрибутором в части каналов в 2021 году стала Luding Group и сотрудничество продолжается в штатном режиме, отметил исполнительный директор компании Эрнест Хачатурян. Источник в отрасли сообщил, что в России потребляется около 70–90 процентов коньяка Ararat и другого рынка с подобными объемами просто не существует. Некоторые собеседники издания упомянули о возможности продажи ЕКЗ, покупателем может стать Luding Group. Однако Pernod Ricard отрицает какие-либо слухи о продаже Ararat.

Ранее Хачатурян уже отмечал, что поставки коньяка Ararat в Россию будут продолжаться. «Россию без Ararat и Ararat без России — я такого не вижу», — заявил он. Топ-менеджер Luding Group успокоил потребителей, объяснив, что Pernod Ricard вряд ли прекратит поставки этого алкогольного напитка, поскольку долго выстраивал отношения с Россией и Арменией.