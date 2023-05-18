Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию. Какие алкогольные бренды останутся на прилавках?

Министр экономики Армении Керобян заявил, что коньяк «Арарат» прекратят поставлять в РФ

Ереванский коньячный завод, который производит коньяк «Арарат», может прекратить поставлять свою продукцию в Россию. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии парламента республики по экономическим вопросам, его слова приводит «Интерфакс».

Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая ранее уже объявляла об уходе ряда алкогольных брендов из России.

Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию Ваан Керобян министр экономики Армении

Керобян добавил, что эта проблема отразится на закупках винограда у местных фермеров. Он отметил, что в Армении выращивают все больше винных сортов, а виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в республике настолько, как это было 10-15 лет назад, что позволяет диверсифицировать производство.

Бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки продукции разных брендов после начала российской спецоперации на Украине. На Россию приходилось более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.

Ранее Bloomberg сообщил, что международные алкогольные бренды, приостановившие экспорт в Россию, не контролируют поставки в страну по параллельному импорту.

Так, иностранные бренды виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin по-прежнему свободно продаются в России, несмотря на то что их производители официально ушли из страны после начала боевых действий на Украине.

Какие алкогольные бренды останутся в России?

11 апреля шведский производитель водки компания Absolut и его материнская компания Pernod Ricard заявили о возобновлении экспорта алкоголя в Россию.

Вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паула Эрикссон сообщила, что сейчас концерн экспортирует продукцию в рамках действующих санкций в объеме, достаточном для поддержания функционирования компании и сохранения рабочих мест в стране.

18 апреля стало известно, что производитель шведской водки Absolut передумал поставлять спиртное в Россию.

«Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — заявила генеральный директор компании Стефани Дюрру.

В январе сообщалось, что ведущие российские дистрибьюторы алкоголя Beluga Group, Luding Group и другие крупные профильные сети могут начать продажу ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Компании получили необходимые для ввоза в Россию декларации в конце 2022 года.

О решении производителя крепкого алкоголя Jagermeister временно покинуть российский рынок стало известно 2 ноября. Вскоре дистрибьютор объявил, что ликер немецкой компании Mast-Jаgermeister все-таки продолжат ввозить в Россию.

В первом квартале 2023 года доля отечественного вина в российских магазинах и общепите выросла до 58,34 процента. Рост доли российских вин связан с уходом из России иностранных брендов и началом действия западных санкций, из-за которых нарушились цепочки поставок. В результате на рынке снизилась доля напитков от топовых экспортеров: Франции, Италии и Испании. В первом квартале 2023 года российский общепит закупил на 3,5 процента меньше импортных вин год к году.

С января по март 2023 года Грузия увеличила поставки тихих вин в Россию на 49 процентов. Главным поставщиком тихих вин в Россию по-прежнему осталась Италия, которая нарастила экспорт до 13,4 миллиона литров.

Окончательный уход Pernod Ricard не вызовет проблем с алкоголем в России

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с ТАСС выразил мнение, что окончательный уход с российского рынка концерна Pernod Ricard не вызовет проблем с наличием алкоголя, в частности текилы, джина, виски и ликеров.

Эксперт напомнил, что в прошлом году компания уже приостановила поставки в Россию коньяка Martell, виски Ballantines и Jameson, водки Absolut, рома Havana club и, вероятно, откажется от импорта виски Chivas Regal, текилы Olmeca, джина Beefeater и ликера Becherovka, которые поставлялись в 2022 и 2023 годах.

Косарев также отметил, что потребление этих категорий алкогольных напитков в 2022 году в России не падало, а достаточно быстро росло.

Что-то научились делать отечественные производители, на что-то увеличили поставки конкуренты Pernod Ricard, что-то было поставлено по параллельному импорту Игорь Косарев президент Союза производителей алкогольной продукции

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении, до 79 миллионов литров, став рекордным для начала года за последние пять лет. Рост поставок произошел после значительного их сокращения в 2022 году из-за отказа некоторых компаний работать в России.