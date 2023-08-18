Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенные фото с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала во время отдыха на Куршской косе в Калининградской области. Звезда прошлась по берегу в красных трусах от бикини, которые обнажали ее ягодицы, розовом кроп-топе и шлепанцах марки Balenciaga ему в тон. Также она заплела волосы в косу и дополнила образ солнцезащитными очками.

«Как же мне нравится изучать новые точки для отдыха! Это еще одно место, куда хочу позже вернуться с ребенком», — подписала снимки исполнительница.

Ранее в августе новая возлюбленная Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) модель и блогерша Елизавета Василенко показала совместные откровенные фото. Так, на одном из кадров 20-летняя девушка позировала в белом бикини на пляже, в то время как музыкант прижимался лицом к ее полуобнаженным ягодицам.