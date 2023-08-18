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17:26, 18 августа 2023Бывший СССР

Путин посетит Казахстан осенью

Посольство Казахстана в России сообщило, что Путин посетит республику осенью

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приедет осенью в Республику Казахстан (РК) для обсуждения сотрудничества Москвы и Астаны. Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана.

«Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», — говорится в сообщении.

При этом после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посол Казахстана Даурен Абаев охарактеризовал диалог лидеров двух стран как доверительный, честный и очень активный.

Ранее в Казахстане сообщили о решении отгородиться от России с помощью строительства 20 новых пограничных застав на границе.

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