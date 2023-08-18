Путин посетит Казахстан осенью
Посольство Казахстана в России сообщило, что Путин посетит республику осенью
Президент России Владимир Путин приедет осенью в Республику Казахстан (РК) для обсуждения сотрудничества Москвы и Астаны. Об этом сообщает пресс-служба посольства Казахстана.
«Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», — говорится в сообщении.
При этом после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посол Казахстана Даурен Абаев охарактеризовал диалог лидеров двух стран как доверительный, честный и очень активный.
Ранее в Казахстане сообщили о решении отгородиться от России с помощью строительства 20 новых пограничных застав на границе.