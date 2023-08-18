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13:07, 18 августа 2023Экономика

Россия наладит импорт слонов из Лимпопо

ТАСС: в России планируют импорт слонов и других животных из провинции Лимпопо

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Российские чиновники намерены обсудить с коллегами из ЮАР перспективы ввоза из провинций Лимпопо и Гаутенг животных для отечественных зоопарков, в том числе слонов, бегемотов, жирафов, зебр и антилоп, проживающих в охотничьих заказниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росссельхознадзора. Когда будет налажен такой импорт, пока не сообщается.

Кроме того в ведомстве по итогам видеоконференции с представителями Минсельхоза ЮАР рассказали об обсуждении экспорта говядины, свинины и мяса птица в африканскую страну. Ее представители, в свою очередь «озвучили заинтересованность в поставках аналогичной животноводческой продукции на территорию России».

В Россельхознадзоре отметили, что после прохождения всех необходимых проверок начнут обсуждаться «условия импорта мясной продукции, а также диких животных из ЮАР, представляющих интерес для российского бизнеса».

Ранее начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко в беседе с «Лентой.ру» оценил особенности туризма в странах Африки. По его словам, существенный рост турпотока из России возможен только в направлении таких стран, как Тунис и Марокко. ЮАР же, в том числе из-за отсутствия прямого авиасообщения, «будет оставаться достаточно экзотической страной для среднестатистического российского туриста».

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    Дмитрий Воронин
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