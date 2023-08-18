69-я параллель
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13:41, 18 августа 202369-я параллель

Прогулка медведя на берегу озера в российском нацпарке попала на видео

Прогулка медведя на берегу озера в карельском нацпарке попала на видео

В Республике Карелия бурый медведь вышел к озеру и попал в объектив видеоловушки. Ролик публикует Telegram-канал заповедника «Костомукшский».

Видео снято на территории российского нацпарка «Калевальский», расположенного на приграничной территории с Финляндией. На записи видно, как хищник прогуливается вдоль берега лесного водоема.

Ранее сообщалось, что норвежские северные олени пришли на территорию трансграничного природного заповедника в Мурманской области и наелись на сумму около 420 миллионов рублей. Российская дирекция заповедника выдвинула иск о возмещении ущерба.

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    Варвара Родикова
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