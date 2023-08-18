Армия России сбила два украинских штурмовика Су-25 в зоне спецоперации

Минобороны: авиация и средства ПВО сбили два украинских Су-25 в зоне СВО

За минувшие сутки армия России сбила два украинских штурмовика Су-25 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Один самолет был сбит истребительной авиацией в небе над населенным пунктом Веролюбовка Донецкой народной республики. Еще один штурмовик уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе села Малая Токмачка Запорожской области.

Помимо этого, за сутки в зоне проведения спецоперации были уничтожены 26 украинских беспилотников.

18 августа Минобороны России сообщило об отражении семи атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 75 человек, три единицы бронетехники. Помимо этого, на указанном направлении была уничтожена польская САУ Krab.