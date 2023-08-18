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17:11, 18 августа 2023Силовые структуры

В Москве поймали изнасиловавшего маленькую россиянку в 2001 году педофила

В Москве поймали педофила, который изнасиловал девочку в лифте в 2001 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала 50-летнего местного жителя, который в мае 2001 года надругался над маленькой девочкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина напал на ребенка в лифте многоэтажки на Нежинской улице, а потом изнасиловал девочку. Силовики искали извращенца 22 года, а 17 августа смогли задержать предполагаемого преступника.

Ранее в Оренбургской области задержали 58-летнего педофила, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, 30 июля мужчина надругался над четырьмя школьниками в возрасте от 10 до 12 лет.

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    Варвара Митина
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