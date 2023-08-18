В Госдуме отреагировали на выпуск шоу Ивлеевой с поеданием морской свинки

Депутат Бурматов обвинил Ивлееву в пропаганде жестокого обращения с животными

Фрагмент YouTube-шоу Agent Show блогерши Анастасии Ивлеевой, где журналистка Алена Жигалова съела мясо морской свинки, пропагандирует жестокое обращение с животными. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Однозначно можно интерпретировать и квалифицировать — это пропаганда жестокого обращения с животными, по-другому это не назовешь. На многомиллионную аудиторию выложили контент, где поедается животное, которое в обыденном представлении большинства наших граждан является домашним животным, это очень важно Владимир Бурматов депутат Госдумы

«Это не кролик, кролик — это животное сельскохозяйственное. Да, есть люди, которые дома кроликов держат, а есть и те, которые поросят у себя дома заводят. Но кролик — это животное сельскохозяйственное, и пойдя в ресторан, вам там этого кролика приготовят, вы можете купить крольчатину в любом магазине. А морскую свинку вам приготовят в ресторане или в магазине ее мясо купите? Филе морской свинки где у нас продается? Фактически они сделали то же самое, как если бы они сварили кота, зажарили собаку или запекли хомяка и съели его в эфире. Ровно это они и совершили», — сказал депутат.

Наказание в законодательстве

По мнению Владимира Бурматова, в России стоит наказывать не только за жестокое обращение с животными, но и за пропаганду таких действий.

«Так совпало, что я сегодня как раз отправил председателю правительства Михаилу Мишустину проект закона о наказании за пропаганду жестокого обращения с животными в сети. Это никак не связано с этим событием, я законопроект готовил давно, но я считаю, что это должно наказываться. Ты своими действиями фактически пропагандируешь жестокое обращение с животными. Ты создаешь условия, при которых могут, к сожалению, найтись люди, которые захотят это повторить», — объяснил он.

Парламентарий также считает, что волна хейта в интернете вокруг ролика вполне оправдана и справедлива.

«Они потворствуют тому, чтобы сформировать к этому толерантное отношение — что это не питомец, это не домашнее животное, это еда. Они получили абсолютно закономерную общественную реакцию. Хорошо, что удалили [видео], но лучше бы не выкладывали. Второе — важно, чтобы к этой общественной реакции была реакция процессуальная. Если бы эта статья, сейчас бы дело на них завели, административку бы им впаяли, вся страна бы об этом узнала. То, что люди так отреагировали, захейтили ее и заставили удалить это видео, показывает, что у нас здоровое общество», — заключил член нижней палаты российского парламента.

Скандал с шоу и реакция

Выпуск шоу Анастасии Ивлеевой с журналисткой Аленой Жигаловой в качестве гостьи был опубликован 16 августа. В рубрике «Телефончик на базу» ведущая предложила собеседнице съесть мясо вареной морской свинки либо показать переписки в ее смартфоне. «Телефон не дам никому», — сказала Жигалова и откусила часть тушки.

Позже гостья программы ответила на многочисленные негативные комментарии под роликом. Она отметила, что блюда из морской свинки относятся к традиционной кухне Перу, США и Китая. «А на крольчатину, которая является одним из самых диетических видов мяса, вы так же реагируете? Давайте и курицу перестанем есть», — заявила она.

Сама автор канала позже удалила эпизод и извинилась перед зрителями. Она признала, что была не этична. Ивлеева написала в Telegram-канале, что купила тушку в специальном магазине, где продают кормовых животных. По ее словам, это было совершенно законно. Она пообещала, что позже снова выложит весь выпуск за исключением вырезанного фрагмента.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала фрагмент с поеданием животного «редкостным дебилизмом».