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17:31, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая съела кусок морской свинки на камеру и возмутила зрителей

Откусившая тушу морской свинки Жигалова не согласна с обвинениями в жестокости
Алена Жигалова

Алена Жигалова. Кадр: страница «AGENT GIRL» во ВКонтакте

Ведущая YouTube-программы «Алена, блин!», журналистка Алена Жигалова попробовала кусок вареной морской свинки на шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show. В комментариях под выпуском, доступном во «ВКонтакте», пользователи посчитали произошедшее недопустимым. Сама Жигалова с таким мнением не согласна.

В рамках рубрики «Телефончик на базу» Жигалова была поставлена перед выбором: предоставить ведущей доступ к сообщениям на ее смартфоне или попробовать вареную морскую свинку. «Телефон не дам никому», — заключила журналистка и откусила часть туши животного.

В комментариях под выпуском зрители высказали свое возмущение и обвинили Жигалову и Ивлееву в жестоком обращении с животными. «Бедная морская свинка. Надеюсь, Алена наелась», «С таким успехом кошку и собаку ждать в следующем выпуске?», «Шоу пора закрывать! Момент с морской свинкой омерзительный», — пожаловались пользователи.

В своем Telegram-канале Жигалова ответила на многочисленные претензии, заявив, что блюда из морской свинки считаются традиционными в таких странах, как Перу, США, Китае и других. «А на крольчатину, которая является одним из самых диетических видов мяса, вы так же реагируете? Давайте и курицу перестанем есть», — заявила журналистка.

В 2020 году на интервью к Жигаловой пришла певица Ольга Бузова. После рассказов артистки о том, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов нередко указывал ей на необходимость пластической операции, Жигалова обняла Бузову и поцеловала ее в грудь.

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    Мария Большакова
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