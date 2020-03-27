Ведущая поцеловала Бузову в грудь во время интервью

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Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова поцеловала певицу и телеведущую Ольгу Бузову в грудь во время интервью с ней. Запись интервью доступна на YouTube.

По словам Бузовой, бывший муж Дмитрий Тарасов часто говорил ей о необходимости увеличить грудь. «Это я сейчас понимаю, что уже тогда нужно было бежать», — призналась она. Бузова добавила, что в настоящее время уверена, что любящий мужчина не потребует хирургических вмешательств в ее внешность.

После расставаний многие женщины «сходят с ума и начинают что-то в себе переделывать», уверена Бузова. Певица после развода сама изменила прическу и цвет волос, но этого «было мало»: она записалась на операцию по увеличению груди в Петербурге. В последний момент Бузова передумала, так как осознала, что любит свою грудь такой, какая она есть.

После рассказа Бузова подошла к Жигаловой, они обнялись и блогерша поцеловала грудь певицы. Она также приоткрыла одежду и продемонстрировала ведущей интернет-шоу, что действительно не проводила никаких хирургических вмешательств.

Ранее гостем шоу «Алена, блин!» стал жених Бузовой, блогер Давид Манукян. Он рассказал, как познакомился с ведущей и как изменилась его жизнь с ее появлением. Манукян добавил, что в соцсетях его часто называют альфонсом, но он относится к ситуации с юмором.

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